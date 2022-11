La voix brisée par l'émotion, Bruno Pelletier se confie à Julie Snyder sur le décès de sa mère

Des adieux émouvants à sa mère sur les réseaux sociaux

Bruno Pelletier a perdu sa mère le 4 novembre dernier, lui qui lui a rendu un dernier hommage rempli de douceur sur les réseaux sociaux.

Sous une photo de ses mains refermées sur de magnifiques fleurs, il a célébré sa force et l’a remerciée pour tout. On lui envoie du bon et du doux dans ce processus de deuil qu’il vit.

