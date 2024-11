Biz de Loco Locass se confie sur sa rupture

L’artiste et auteur Biz, de son vrai nom Sébastien Fréchette, a choisi un moyen singulier pour partager une étape importante de sa vie personnelle: il se dévoile à travers les pages de son dernier roman, Feu l’amour.

Ce récit d’autofiction, qu’il décrit comme son ouvrage le plus vulnérable, raconte la fin d’une histoire d’amour inspirée de sa propre vie.

Dans ce roman, le personnage principal, Achille Santerre, un alter ego de l’auteur, vit une séparation difficile. Plus âgé que sa conjointe, Achille est père de deux enfants issus d’une précédente union et se sent épanoui dans cette situation familiale. Cependant, son amoureuse, qui désire à son tour devenir mère, ressent un besoin auquel il ne peut répondre, et leur relation prend ainsi fin.