Rupture pour Joël de Survivor Québec

Joël a ajouté que cette décision n'était pas due à un manque d'amour, mais plutôt à une reconnaissance de la nécessité pour chacun de continuer à s'épanouir individuellement. Il a également exprimé ses meilleurs vœux à Diane pour l'avenir, en espérant qu'elle trouve bonheur et paix dans cette nouvelle phase de sa vie.

Nous adressons nos pensées les plus chaleureuses à Joël et Diane en ces temps difficiles, en leur souhaitant tout le bonheur possible pour l'avenir.

