11 magnifiques photos de Sandrine Séguin et son chum des Alouettes de Montréal

2025 débute sous les projecteurs pour Sandrine Séguin et Cole Spieker!

L’ancienne participante de L’île de l’amour ne se cache plus: elle est en couple avec le joueur des Alouettes de Montréal et le fait savoir haut et fort.

Si l’émission de téléréalité ne lui avait pas permis de trouver l’amour, c’est finalement sur l’île de Montréal qu’elle a rencontré celui qui fait battre son cœur.