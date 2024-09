Bella Ramsey de The Last of Us en couple avec cette actrice!

Les rumeurs sur une possible romance entre Bella et Maisy circulaient déjà depuis quelques semaines. Les fans avaient remarqué des échanges plutôt complices sur leurs réseaux sociaux respectifs. Bella avait commencé à commenter les publications de Maisy dès janvier, ajoutant un «Oh yeaaah» et un emoji cœur brisé sous un post de Maisy au sujet de la première de My Old Ass au Sundance Film Festival.

Récemment, lors de l’apparition de Maisy dans Jimmy Kimmel Live! le 18 septembre, Bella a également réagi en commentant : «Oh, comme tu brilles!» De son côté, Maisy a souvent montré son soutien à Ramsey dans les commentaires Instagram, écrivant « sweet » sous une publication militante pour les droits des personnes transgenres et un enthousiaste «Oooooooooh mon dieu» sous la bande-annonce de la saison 2 de The Last of Us.



Maisy Stella incarne d’ailleurs une ado queer dans le film My Old Ass, aux côtés d’Aubrey Plaza. Dans une interview récente avec The Advocate, elle a parlé de son parcours personnel autour de sa sexualité. «Les étiquettes peuvent être compliquées», a-t-elle confié. «On ne m'a jamais poussée à en adopter une, j'ai toujours été ouverte, et j'ai toujours été queer.»

Quant à Bella Ramsey, iel a aussi partagé son propre cheminement, expliquant dans British Vogue que l’utilisation des pronoms «iel» est ce qui lui correspond le mieux: «C’est ce qui est le plus vrai pour moi. C’est qui je suis, vraiment.»