100e de Janette Bertrand: voici les événements à surveiller

Coup de cœur aussi pour le lancement il y a quelques semaines d’un prix à son nom. Le premier prix littéraire Janette-Bertand a effectivement eu lieu lors du dernier Salon du livre de Montréal.

Il vise à mettre en lumière des autrices et auteurs qui partagent les mêmes valeurs et le même engagement en faveur d’une société plus juste et égalitaire

Parmi les événements marquants entourant ce noble anniversaire, mentionnons un rendez-vous avec vous-même : une lecture. Je vous invite effectivement fortement à vous plonger dans son nouveau livre Cent ans d’amour qui rassemble ses réflexions sur la vieillesse, une vision jovialiste qui fait du bien.

Il y aura aussi une émission spéciale de La grande messe animée par Christian Bégin sur les ondes de Télé-Québec le jour de son anniversaire, le 25 mars prochain.

Les images ont été captées il y a quelques semaines à l’Abbaye d’Oka. Parmi les sujets abordés, l’égalité homme-femme, l’amour, l’argent, la cuisine; bref, une discussion pleine d’énergie avec cette dame impressionnante!

Janette Bertrand aura aussi droit à une émission spéciale en son honneur lors de la 16e saison d’En direct de l’univers ! On a plus que hâte de découvrir les hommages qui lui seront rendus, en musique!

