Janette Bertrand annonce qu'elle se fera opérer

«Le premier mai je me fais opérer pour une greffe de l’oeil, de la cornée. J’en ai déjà une, je vais être opérée. […] Tout arrête, oui, repos forcé à regarder le plafond pendant trois jours!», déclare Janette Bertrand en riant.

L'animateur Patrick Masbourian a ensuite demandé à l'autrice, journaliste et comédienne ce qu'il pouvait lui souhaiter pour ses 100 ans. Voici ce qu'elle a répondu:

«Tout ce que tu peux me souhaiter, Patrick, c’est de rester comme ça. J’arrive à gérer mes douleurs, ma tête va bien, tout va bien.»

On est bien contents de lire ça, et on souhaite un merveilleux anniversaire à Janette Bertrand!