Zénith: les premières stars de la nouvelle saison enfin dévoilées!

«SURPRISE! ✨ Question de vous donner encore plus hâte à l'hiver et à notre 3e saison, on a décidé de vous dévoiler en primeur 4 participants·es!



Audrey-Louise Beauséjour chantera pour la génération Z.

Jean-Philippe Perras représentera la génération Y.

Anthony Kavanagh, des X, tentera de rallier les générationsé

Paul Daraîche défendra l'honneur des Boomers.

On a bien hâte de vous en dévoiler encore plus! À très bientôt! 🤭 📺 Zénith saison 3, à l'hiver 2025 sur les ondes d'ICI TÉLÉ»

En utilisant la flèche blanche située à droite de la publication ci-haut, vous pourrez voir les photos des vedettes. On adore la variété de ces artistes aux multiples talents et on a bien hâte de les voir à l'oeuvre l'hiver prochain à Zénith.