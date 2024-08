Jean-Philippe Perras partage une vidéo craquante de Margot et sa nouvelle amie

Jean-Philippe Perras a partagé une vidéo de sa fille Margot et de sa nouvelle amie et on peut dire que c'est trop adorable.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.



En effet , Jean-Philippe Perras a publié sur son compte Instagram une vidéo d'un moment attendrissant entre sa fille Margot et un chevreau.

Le décor dans lequel les nouveaux amis se retrouvent semblait paisible et propice à une superbe rencontre. On a pu voir la toute mignonne se rapprocher tranquillement de l'animal, le flatter un peu, reculer, et revenir pour le flatter à nouveau. Les voir s'apprivoiser était très touchant.

Jean-Philippe Perras a ensuite terminé sa journée en donnant un spectacle au resto-bar L'ange cornu de l'Assomption avec Gustafson, son duo de pop romantique et existentielle. On adore voir Jean-Philippe sur scène, son talent est indéniable. On a déjà hâte à son prochain concert.

