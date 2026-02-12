L'amour est dans le pré: voici quand vous pourrez revoir Sabrina et Mélanie

Début du contenu principal.
Si vous êtes un.e grand.e fan de L’amour est dans le pré, vous vous souvenez assurément de Sabrina et Mélanie qui ont marqué la 12e saison de la populaire téléréalité.
Lors de l’épisode qui sera diffusé ce soir de la 14e saison de L’amour est dans le pré sur les ondes de Noovo, Sabrina et Mélanie seront de retour dans l’émission pour un moment bien spécial avec l’un des agriculteurs de la nouvelle saison.
On a vraiment hâte de revoir le couple qui attend son premier enfant pour le printemps prochain. Sabrina avait annoncé la grande nouvelle sur Facebook en septembre dernier.
On pouvait y voir une photo des amoureuses qui tenaient une échographie et des petits souliers pour leur futur bébé.
Revoyez cette touchante publication juste ici:
On a bien hâte de les voir ce soir dans le nouvel épisode de L’amour est dans le pré! Et on espère avoir des nouvelles de la grossesse…
Sabrina et Mélanie s’ajoutent à la longue liste des anciens participants de la téléréalité qui ont fondé une famille grâce à l’émission. Fait cocasse: il s’agira même du 40e bébé de la version québécoise de L’amour est dans le pré!
Depuis leur rencontre à la télé, Sabrina et Mélanie ne manquent pas de projets et semblent plus complices que jamais.
Le premier départ d’un prétendant aura lieu ce soir dans l’épisode de L’amour est dans le pré, et on ne s’attendait vraiment pas à ça…
Le prétendant en question se tient plus à l’écart du groupe depuis le début de la semaine à la ferme, et ça ne passe pas inaperçu selon l’agriculteur.
Vous aimerez aussi:
Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse