L'amour est dans le pré: voici quand vous pourrez revoir Sabrina et Mélanie

Si vous êtes un.e grand.e fan de L’amour est dans le pré, vous vous souvenez assurément de Sabrina et Mélanie qui ont marqué la 12e saison de la populaire téléréalité.

Lors de l’épisode qui sera diffusé ce soir de la 14e saison de L’amour est dans le pré sur les ondes de Noovo, Sabrina et Mélanie seront de retour dans l’émission pour un moment bien spécial avec l’un des agriculteurs de la nouvelle saison.

On a vraiment hâte de revoir le couple qui attend son premier enfant pour le printemps prochain. Sabrina avait annoncé la grande nouvelle sur Facebook en septembre dernier.

On pouvait y voir une photo des amoureuses qui tenaient une échographie et des petits souliers pour leur futur bébé.