Virginie Fortin est passée sur la chaise du coiffeur et elle épate

Wow!

On a bien hâte de voir quel est ce fameux tournage secret. Une chose est certaine, on est certains que Virginie Fortin attirera tous les regards!

Rappelons que l'humoriste est en vedette dans la nouvelle série INSPIREZ EXPIREZ qui est disponible sur Crave.

Les têtes d’affiche sont Sonia Cordeau et Virginie Fortin qui interprètent deux femmes au début de la trentaine qui sont dans le même cercle d’amies, mais qui n’ont aucune affinité ensemble. Découvrez les comédiens connus du public qui jouent avec elles dans cette nouvelle série!