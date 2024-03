Anne-Élisabeth Bossé est éblouissante avec ses longs cheveux de sirène

Elle est magnifique! Et c'est nous ou ses cheveux sont plus longs que jamais?

En description sur Instagram, Andrew Gilbert a expliqué en détail sa technique pour créer ces vagues de rêve:

«La belle Anne-Élisabeth de passage à On va se le dire⭐️✨ J’ai travaillé les cheveux de Annéli au fer C-Styler en utilisant la plaque bombée pour lui créer un mouvement inconstant, à la fois pour imiter une imperfection d’un cheveux fraichement détaché, un mouvement naturel sans ondulations parfaites🔥💥 J’ai reséché sa frange avec le sea salt spray de Insight Canada, appliqué la protection thermique, une noix de baume et une goutte de cristaux liquides pour définir de petites mèches et une micro brume de sea salt spray sur l’ensemble des cheveux pour finaliser le look 💫💫 »

Rappelons que cet artiste coiffeur travaille aussi avec Kim Lévesque-Lizotte, Isabelle Boulay, Maripier Morin et Guylaine Tremblay.