Véronique Cloutier avait un message pour Mégan Brouillard

Véronique Cloutier a confié que ce n’était pas possible de rire plus et a pris le temps de lire les critiques dithyrambiques, ajoutant la sienne : un solide 8/10.

On va écouter ensemble le segment en question dans la vidéo en en-tête, vous allez voir que ça commence avec un extrait en story et la suite est tirée du rattrapage en balado de Véronique et les Fantastiques.

Mégan Brouillard a lancé à la fin du mois d’octobre son premier one-woman-show, Chiendent. Celle qui nous fait rire depuis des mois sur les réseaux sociaux avec ses capsules peut crier victoire puisque son show lui rend justice.

Comme le disait Véronique Cloutier, elle a même dû offrir deux premières médiatiques au Gesù de Montréal pour réussir à pallier la demande.