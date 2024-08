Marie-Ève Janvier dévoile les photos de sa cuisine de rêve

La nouvelle cuisine de Marie-Ève et Jean-François dévoile des armoires en bois naturel richement détaillées, elle respire l'authenticité et la simplicité élégante. Le comptoir central, imposant et accueillant, est un lieu de rassemblement, où chaque détail, des poignées en laiton aux tabourets tressés, évoque un charme rustique raffiné.

Les murs sont ornés de carreaux de céramique blanche qui captent et réfléchissent la lumière naturelle, illuminant l'espace d'une douce clarté. Un piano ancien, soigneusement placé dans un coin, ajoute une touche personnelle et artistique, suggérant que cette cuisine n'est pas seulement un lieu pour cuisiner, mais aussi pour créer et partager des moments précieux.