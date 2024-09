Vanessa Pilon a vécu un moment extrême en famille, voyez la vidéo

«D’aussi loin que je me souvienne, mon père a toujours évité les sensations fortes: faire des manèges, nager dans l’océan, dire « « je t’aime ».



Alors quand il a affirmé, un Noël en jouant à "Parle parle jase jase" qu’il aimerait sauter en parachute avant de mourir, j’ai pris en note dans mon téléphone. Quelques mois plus tard, à sa fête, je lui ai offert son fameux saut en parachute.



Il a réservé son saut, puis choké.

Il a « oublié ».

Je l’ai gossé.

Il a réservé à nouveau.

Il est allé visiter le centre de parachutisme pour se préparer mentalement.



Puis, il l’a fait.

Il a sauté.



Malgré la peur qui lui twistait le ventre, il est monté dans le p’tit avion qui a l’air aussi fiable que les promesses de la CAQ.



Il s’est lancé dans le vide, puis est atterri sur les foufounes, direct devant sa petite-fille Claire, impressionnée de voir son papi, descendu du ciel, lui faire la démonstration qu’il n’est jamais trop tard pour être courageux et s’aventurer dans l’inconnu.»

Une journée grandiose dont ils parleront longtemps!

Par ailleurs, on avait déjà vu le papa de Vanessa Pilon à la caméra. Ils ont fait une émission de rénovation ensemble en 2020. Cette websérie intitulée Chante-moi la pomme est toujours disponible sur Tou.tv.