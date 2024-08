En entrevue, Vanessa Pilon et Alex Nevsky se livrent sans filtre sur cet épisode déchirant

Elle ajoute que c'était froid comme moment lorsque la médecin lui a simplement demandé d'essuyer son ventre et de passer dans le bureau à côté.

Alex explique comment s'est passée les minutes après la nouvelle: «Quand la médecin est sortie 5 secondes poser une question à un collègue, on s'est regardés, pris la main, les yeux pleins d'eau. Là elle est rentrée, on s'est resaisi. Ok! On doit parler de littérature médicale pis c'est tellement absurde ce moment-là.»