Vanessa Pilon nous fait visiter une partie de sa maison de RÊVE

C’est plus particulièrement son salon qu’elle a publié en story Instagram, montrant dans un premier temps la vue incroyable de leur immense fenêtre. On adore le look scandinave, les couleurs crème et la lumière qui inonde cet espace parfait pour jouer, créer, relaxer.



Elle a aussi déposé une photo de son étagère avec de la poterie, des chandelles, des plantes et de la lecture! Les deux livres les plus en vue sont Le siècle de femmes et Weak Messages Create Bad Situations. On aime aussi les mignons bibelots de champignons qui ne sont pas sans rappeler l’amour de la mycologie que cultive Vanessa Pilon.