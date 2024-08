Vanessa Pilon annonce sa fausse couche dans un message plein d'espoir

Malgré la pression médicale d'avoir un curtage, Vanessa a décidé de vivre sa fausse couche à la maison. Une histoire tellement touchante.

«J’ai choisi d’honorer la courte existence de ce petit être: J’ai recueilli son minuscule corps parmi les caillots. On l’a délicatement placé dans une petite boîte, sur laquelle on a inscrit son nom: Aimé.

On lui a fait une place sur notre terrain, parmi les fleurs, pour lui confirmer: tu as existé, Aimé.»