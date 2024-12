Voici ce qu’on a pensé de la comédie musicale Tootsie

Une histoire bien ficelée

Du début jusqu’à la fin, l’histoire bien ficelée de Tootsie capte l’attention des spectateurs et des spectatrices. C’est impossible de ne pas comprendre ce qu’on nous raconte dès le tout début, on plonge rapidement dans les aventures de Michael alias Dorothy.

Suivre Michael Dorsey à travers sa double vie est constamment palpitant. On se demande constamment comment il fait pour changer si rapidement de costumes et pour être capable d’être Dorothy Michaels sans se faire démasquer.

Les transitions entre les scènes sont assez fluides, on ne s’y perd pas. Et les décors qui changent à plusieurs reprises sont impressionnants à examiner (parce que oui, on a bien pris le temps de les regarder et on les a bien aimés).