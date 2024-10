Martin Vachon parle sans gêne de nudité dans son nouveau spectacle

Un rapport amour-haine avec la peur

Martin commence en nous parlant de son rapport amour-haine avec la peur. Il veut déconstruire son image de «golden retriever» et il réussit très bien à le faire.

Il nous confie notamment qu’il a peur d’être dans le noir, des insectes, de certains animaux et même d’oublier de fermer son rond de pôle.

L'humoriste poursuit son spectacle en nous racontant des histoires où il a eu très peur, notamment lorsqu’il est allé nager avec des requins en compagnie d’un ami. Toutefois, ils n’ont jamais vu de requins…

C’est complètement absurde, et c’est probablement ce que son public aime le plus. On réalise alors que Martin est beaucoup plus sensible que ce que l’on pense. Il n’est pas le «golden retriever» qu’on avait imaginé…