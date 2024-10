Voici ce qu’on a pensé de la comédie musicale Le Matou

Je dois commencer par vous faire un aveu: je n’ai pas lu le roman d’Yves Beauchemin ou regardé l’adaptation cinématographique du Matou avant de me rendre à la Salle Pierre-Mercure pour voir la comédie musicale portant le même nom.

Certain.e.s pourraient dire que j’ai mal fait mon travail, mais je voulais surtout avoir un œil nouveau sur cette comédie musicale qui ne fait pas l’unanimité et qui a vécu quelques controverses au début de l’année.

J’étais tout de même accompagné d’un ami qui avait vu le film et qui m’a mentionné que le chat de Monsieur Émile était plus présent dans l’adaptation au cinéma. Mais j’y reviendrai plus tard.