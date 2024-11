Voici ce qu’on a pensé du film Le cyclone de Noël

Sa mère Louise (Danielle Proulx) a décidé de partir en winnebago jusqu’en Floride, sa fille Jade (Emi Chicoine) veut aller au chalet de son beau-père (Dominic Paquet) avec son chum (Isaac Brosseau) et sa soeur Éliane (Véronique Cloutier) rêve à des vacances sous le soleil de Tulum.

Sans oublier que ses jumeaux Emma (Lilou Roy-Lanouette) et Jules (Joey Bélanger) veulent vraiment partir à New York avec leur père JF (Patrick Hivon), leur belle-mère Mylène (Catherine Souffront) et leur demi-frère Philippe.

Personne n’a osé avertir Isabelle de ces changements avant leur séance de photos en famille et leur traditionnelle pige de cadeaux. On verra rapidement dans son visage à quel point elle est déçue de ce revirement de situation, et ce, à 2 semaines de préavis.