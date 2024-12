Stevens d'OD nous fait visiter son chalet, attendez de voir la vue

Le gagnant d'Occupation dans l'Ouest, Stevens Dorcelus, sera le sujet d'un documentaire captivant intitulé L'athlète. Ce film nous emmènera dans l’univers sportif de Stevens, qui a dû se donner à fond pour se qualifier pour les Jeux olympiques et réaliser son rêve.

Ce documentaire nous fait rencontrer ce jeune homme d’origine haïtienne, établi à Montréal, qui poursuit ses rêves avec détermination. Le spectateur découvre son esprit d’entreprise, à travers la création de la fondation Jump Like Me et le lancement de son agence de marketing One Way.

Voir la bande-annonce

