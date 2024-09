C'est cette série télé à succès qui a inspiré STAT

«Quand j’ai commencé à écrire STAT, j’ai regardé des épisodes de Chambres en ville. J’avais peur d’être influencée par la fiction d’aujourd’hui. Ça me ramenait aux genres de revirements que ça prend pour garder un public en haleine. Je n’avais jamais écrit de quotidienne et je sais que j’apprends mieux en voyant. Plutôt que de me le faire expliquer, j’ai regardé Chambres en ville.»

Voilà une information surprenante et drôlement rafraîchissante. Et c'est toute une fleur à l'autrice de Chambres en ville, Sylvie Payette, sachant que STAT est la quotidienne la plus populaire au Québec!