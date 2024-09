Patricia Paquin souligne le grand retour de Benjamin Gratton dans STAT

La vraie maman de Benjamin, Patricia, est aussi très fière de son fils qui a un trouble du spectre de l'autisme et qui a réussi à dépasser ses limites en apprenant des textes par cœur et en jouant un rôle dans une des séries les plus regardées au Québec.

Patricia a partagé une storie Instagram où elle a mis une photo de Benjamin dans sa scène avec un énorme cœur pour souligner son enthousiasme de retrouver son fils dans sa télévision.