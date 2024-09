Voici nos premières impressions sur le personnage d'Antoine Bertrand dans STAT

À la fin de l’épisode, le personnage d’Antoine a rejoint Pascal en disant:

«On a rendez-vous dans une heure, mais j'aime ça être d'avance!».

Lorsque Pascal a pris le temps de se présenter, Raphaël a lancé:

«Ah ça va, je sais qiu vous êtes. Les cheveux, on ne peut pas vous manquer». On sait d’ores et déjà que la relation entre Pascal et le consultant en relations publiques envoyé par Madame Lapierre (Isabelle Blais) ne sera pas une histoire d’amour.