Émotif, Antoine Bertrand revient sur le deuil de son frère

Antoine a perdu son frère tragiquement en août 2017. Pour la première fois, il en a parlé publiquement avec Meeker Guerrier. Il a avoué que c'était une période difficile pour lui, mais que c'est les mots d'un acteur américain bien connu qui avait un baume sur sa douleur.

« Il y a avait Billy Bob Thornton qui avait perdu son frère et il racontait ça. Il disait: "Je ne m'en remets pas et pis savez-vous quoi? Il mérite que je ne m'en remette pas." Pis là ça m'a mis en paix avec cette espèce de deuil et cette douleur-là qui s'estompent, un moment donné il faut avancer dans la vie.»