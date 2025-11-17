STAT: ces personnages reviennent dans l’intrigue dès cette semaine

Début du contenu principal.
Certains personnages appréciés des fans de STAT feront un retour dès cette semaine dans l’intrigue de la série hebdomadaire qu’on adore.
Si vous suivez avec autant d’attention que nous les épisodes semaine après semaine, vous avez sûrement très hâte d’en savoir plus sur le sort de vos personnages chouchous et ce sera le cas pour certains d’entre eux qu’on n’a pas vu depuis la reprise cet automne.
Avis à ceux qui ne sont pas à jour dans l’écoute de STAT, je vous invite à prendre une pause de votre lecture et y revenir un peu plus tard pour éviter les divulgâcheurs.
Ce mardi, on aura effectivement droit à un premier retour attendu à l’écran, celui du fils d’Isabelle (Geneviève Schmidt), Siméon!
Le personnage joué d’excellente façon par Benjamin Gratton reprend du service, lui qui se fait garder par son père Pascal (Normand D’Amour) le temps d’une soirée en amoureux de la chirurgienne et son beau Daniel (Bruno Marcil).
L’intrigue nous ramènera aussi le papa d’Éric, Richard Perron, joué par Rémy Girard.
Ce dernier qui vit une situation qui l’attriste énormément viendra se confier à son fils et tombera sur son genre Adrien interprété par Maxime De Cortet qu’on retrouvera du même coup.
Lors de ce nouvel épisode de STAT, que les abonnés à TOU.TV EXTRA ont vu en primeur, on en apprendra aussi plus sur les histoires récurrentes de femmes hospitalisées en raison de violences, sur le mystérieux (et intense) cas de Tourette qui séjourne à l’urgence et sur l’haïssable Laurent Lamy.
