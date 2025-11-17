STAT: ces personnages reviennent dans l’intrigue dès cette semaine

Certains personnages appréciés des fans de STAT feront un retour dès cette semaine dans l’intrigue de la série hebdomadaire qu’on adore.

Si vous suivez avec autant d’attention que nous les épisodes semaine après semaine, vous avez sûrement très hâte d’en savoir plus sur le sort de vos personnages chouchous et ce sera le cas pour certains d’entre eux qu’on n’a pas vu depuis la reprise cet automne.

Avis à ceux qui ne sont pas à jour dans l’écoute de STAT, je vous invite à prendre une pause de votre lecture et y revenir un peu plus tard pour éviter les divulgâcheurs.