STAT: Voici les premiers détails sur le personnage de Matthieu Pepper

En septembre dernier, on apprenait que Matthieu Pepper rejoignait la distribution de STAT.
En direct à Véronique et les Fantastiques, l’humoriste avait confié avoir passé quelque temps sur le plateau, révélant même la date de diffusion de son épisode: le 4 novembre prochain.
Et maintenant, on en sait un peu plus sur son personnage!
En lisant le résumé de l’épisode, on découvre que Matthieu Pepper incarnera Patrick O’Brian, un entrepreneur volubile de 35 ans.
Son personnage se présentera à l’urgence de l’hôpital Saint-Vincent avec un teint anormalement jaune, ce qui poussera Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) à le questionner sur sa consommation d’alcool.
Patrick ne viendra pas seul: plusieurs membres de sa famille l’accompagneront, dont son meilleur ami Julien, interprété par Pierre-Luc Fontaine.
Le jeune comédien fera ainsi son retour à l’écran, lui qu’on avait vu dans le rôle de Chaz dans les saisons 2 et 3 de Complètement Lycée. On a bien hâte de le revoir dans un nouveau personnage!
Même son de cloche pour Matthieu Pepper, qui renoue avec le jeu après avoir tenu l’un des rôles principaux, et signé les textes, de la série Entre deux draps.
Pour en savoir plus, il faudra être à l’écoute de STAT ce mardi à 20 h sur les ondes d’ICI TÉLÉ. L’épisode de la semaine prochaine est déjà disponible en primeur sur l’EXTRA ICI TOU.TV.
