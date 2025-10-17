Julie Perreault sur l’aventure STAT: «je me sens nouvelle»

Pour la quatrième saison de STAT, c’est maintenant Julie Perreault qui est la réalisatrice de l’émission diffusée chaque mardi à 20h.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux d'ICI Tou.tv, elle a pu parler de son nouveau rôle au sein de l’équipe de l’émission.

Elle a aussi indiqué qu’elle avait déjà eu la chance de se rendre sur le plateau de STAT avant le changement de son format quotidien à hebdomadaire.

«C’est tellement long une quotidienne, fait que moi, je me sens nouvelle personnellement», a-t-elle évoqué.