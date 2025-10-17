Julie Perreault sur l’aventure STAT: «je me sens nouvelle»

Début du contenu principal.
Pour la quatrième saison de STAT, c’est maintenant Julie Perreault qui est la réalisatrice de l’émission diffusée chaque mardi à 20h.
Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux d'ICI Tou.tv, elle a pu parler de son nouveau rôle au sein de l’équipe de l’émission.
Elle a aussi indiqué qu’elle avait déjà eu la chance de se rendre sur le plateau de STAT avant le changement de son format quotidien à hebdomadaire.
«C’est tellement long une quotidienne, fait que moi, je me sens nouvelle personnellement», a-t-elle évoqué.
Voyez la vidéo en question juste ici:
Suzanne Clément qui interprète le rôle d’Emmanuelle St-Cyr dans STAT a mentionné que lorsque l’émission était diffusée quotidiennement, elle était un peu le lien avec l’équipe de production, plus particulièrement avec les trois réalisateurs.
«Je passais une semaine… Ils étaient trois, fait que… Il y a un roulement», a-t-elle indiqué.
Marie-Andrée Labbé, l’autrice de STAT, a mentionné dans la même vidéo que le nouveau format de l’émission est exactement ce qu’elle désirait avoir comme défi. Après avoir eu la chance de voir quelques épisodes, elle est bien heureuse du résultat.
«Quand je disais version améliorée, moi, j’ai l’impression que c’est ça qu’on a», a-t-elle fait savoir.
L’autrice de la populaire émission a indiqué qu’on voit beaucoup moins de scènes à l’extérieur chez les personnages dans le nouveau format. «Parce qu’à l’hôpital, c’est là, c’est là la vie. C'est là que ça se passe», a-t-elle expliqué.
Elle essaye donc de faire rentrer certaines histoires personnelles dans l’hôpital. De cette façon, Marie-Andrée est beaucoup plus fluide dans l’écriture de ses scènes.