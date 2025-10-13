Voici LE commentaire de Rémy Girard qui a tout changé pour Michel Charette

Dans le balado Les Sport’ischhh, Michel Charette a raconté qu’au moment de tourner sa toute première scène avec Rémy Girard, il était extrêmement nerveux.

«Et là, je marche, je m’en vais sur le plateau, man. J’ai chaud, je ne suis pas bien. Je fais : qu’est-ce que c’est que je m’en vais faire là? Et là, il y a quelqu’un qui me tape sur l’épaule. C’est lui. Je fais : ah, monsieur Girard.»

Le comédien légendaire lui aurait alors simplement dit qu’il l’avait vu dans Radio Enfer et qu’il adorait son travail: «Il dit: "On te trouve drôle, t'es bon, t'es drôle, t'as du timing. Ça va être parfait, on va faire un duo dans l'enfer. Je suis content de faire ça avec toi".»

