Voici LE commentaire de Rémy Girard qui a tout changé pour Michel Charette

Michel Charette et Rémy Girard ont partagé l’écran dans Les Boys, formant un duo père-fils avec leurs personnages de Stan et Léopold.
Avant le début du tournage, le comédien avoue avoir été bien stressé à l’idée de jouer aux côtés du légendaire Rémy Girard.
Dans le balado Les Sport’ischhh, Michel Charette a raconté qu’au moment de tourner sa toute première scène avec Rémy Girard, il était extrêmement nerveux.
«Et là, je marche, je m’en vais sur le plateau, man. J’ai chaud, je ne suis pas bien. Je fais : qu’est-ce que c’est que je m’en vais faire là? Et là, il y a quelqu’un qui me tape sur l’épaule. C’est lui. Je fais : ah, monsieur Girard.»
Le comédien légendaire lui aurait alors simplement dit qu’il l’avait vu dans Radio Enfer et qu’il adorait son travail: «Il dit: "On te trouve drôle, t'es bon, t'es drôle, t'as du timing. Ça va être parfait, on va faire un duo dans l'enfer. Je suis content de faire ça avec toi".»
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait.
Dans l’épisode, Michel Charette a aussi dévoilé quelques secrets de tournage de la populaire série.
On y apprend que toutes les scènes de patin étaient tournées à la toute fin du tournage et que chaque séquence de hockey était soigneusement chorégraphiée.
Pour l'entrevue complète avec Michel Charette, rendez-vous ici!
