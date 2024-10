Dans ce court clip mystérieux, on voit Céline Dion marcher d’un pas déterminé, vêtue d’un coton ouaté arborant l’inscription Super Bowl Showdown, Pittsburgh Steelers VS Dallas Cowboys, et chaussée de Converse. Le tout est accompagné du texte intriguant «Celine Dion x SNF 👀», faisant allusion à l’émission Sunday Night Football sur NBC.

Alors, que se passe-t-il? Céline Dion va-t-elle monter sur scène ce soir pour le match opposant les Steelers aux Cowboys?

Dans les commentaires sous la vidéo, c’est la folie! Les spéculations vont bon train: certains espèrent que la diva québécoise chantera l’hymne national, tandis que d'autres imaginent déjà une performance spectaculaire à la mi-temps. L’idée que Céline puisse s’inviter à ce grand événement sportif a provoqué un véritable raz-de-marée d'enthousiasme chez ses fans (et ce, dans toutes les langues!)!