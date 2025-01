Sans filtre, Mélanie Maynard s'ouvre sur la fin de son mariage

Mélanie et lui ont été ensemble pendant 13 ans. Elle a expliqué que, pendant qu'ils se mariaient, elle ne sentait pas qu'elle allait se séparer. «J'étais dans le show, dans mon cover de magazine. C'était tellement logique cette union-là, parce qu'on était à la même place, il avait les mêmes ambitions que moi, on voyageait partout dans le monde, on avait une grosse maison. J'avais tout ce dont j'étais supposée d'avoir besoin.»

Cette rupture a été éprouvante pour sa famille et pour elle-même. Elle a admis que sa fille ne lui adressait plus la parole, car elle ne parvenait pas à comprendre les changements survenus dans la relation de sa mère.