Secouée, Mariana Mazza demande l’aide de ses fans et ça porte fruit

Mariana Mazza a utilisé ses réseaux sociaux pour intervenir dans un enlèvement de chien et ça a porté fruits.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



Mariana Mazza a pris parole sur ses réseaux sociaux pour demander de l'aide à sa communauté afin de retrouver le chien d'un de ses meilleurs amis qui, selon les circonstances, s'était manifestement fait kidnapper.

Il s'agit d'un petit Yorkshire de quatre livres prénommé Paul qui avait été vu pour la dernière fois dans la cour arrière du père de son bon ami le chanteur King Melrose.

Le petit chien de quatre livres portait un collier qui a été retiré juste avant d'être déposé devant la demeure de son gardien, d'où la présomption d'enlèvement.

Mariana a exprimé son dégoût face à cet acte qui l'a manifestement secouée mais heureusement, quelque temps après avoir publié une photo de Paul, Mariana nous a informés que le petit avait été retrouvé sain et sauf et que son kidnappeur avait probablement entendu parler de la situation et avait décidé de ramener le chien sans que personne n'ait la chance de voir son visage.



On est très heureux pour King Melrose qui a pu retrouver son petit Paul sain et sauf.

