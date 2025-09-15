Sarah-Jeanne Labrosse et bébé aux Gémeaux: «il est naturellement devenu mon plus un»

Début du contenu principal.
Sarah-Jeanne Labrosse avait le plus mignon des accompagnateurs lors du gala des Prix Gémeaux 2025: son nouveau-né!
La comédienne a récemment accueilli son troisième enfant avec Marc-André Grondin. Le poupon a vu le jour au début septembre.
En nomination dans plus d'une catégorie cette année, Sarah-Jeanne Labrosse a voulu faire une apparition au gala. Elle s'est donc présentée aux Gémeaux avec son petit bébé dans les bras!
Voici l'adorable photo et le petit mot de la star québécoise à ce sujet:
«J’ai le cœur rempli de gratitude pour les deux prix que j’ai remportés hier aux Gémeaux. J’avais vraiment envie d’être présente et de faire honneur aux prix si, par grande surprise, je gagnais, mais je ne voyais pas comment je pouvais partir au gala sans amener le p’tit avec moi pour le nourrir, etc.
C’est pour ça qu’il est naturellement devenu mon plus un. [...]
Pour tous ceux qui aimeraient penser que le petit n’était pas bien et que c’est une mauvaise idée de l’avoir amené avec moi, je ne sais pas ce qui vous fait penser si négativement, je ne sais pas ce qui vous habite pour que vous ne voyiez rien de sain et de beau là-dedans, mais je suis désolée et je vous souhaite que les prochaines journées soient plus belles. Et moins de Facebook. Sachez que je me suis assurée du confort et de la sécurité de mon bébé pendant tout l’après-midi. C’est d’ailleurs pour son confort qu’il était avec moi. On a passé un super bel après-midi collés ensemble en coulisse et la minute sur scène.»
On craque! Elle est lumineuse.
Toutes nos félicitations à Sarah-Jeanne Labrosse pour ces distinctions importantes... et son bébé tout neuf!
Sarah-Jeanne Labrosse est en couple avec Marc-André Grondin depuis déjà quelques années. Ensemble, ils ont eu 2 enfants avant l'arrivée de leur troisième bébé: Lawrence qui est né en 2022 et Léo qui est née en 2023.
L'acteur est aussi le papa de Zoé qui est née d'une relation précédente.
Le Gala des prix Gémeaux a illuminé le Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, dimanche soir, en rassemblant une impressionnante brochette de vedettes québécoises. Le tapis rouge brillait de mille feux alors que les stars défilaient dans leurs plus beaux atours!
Pour cette 40e édition, la grande fête de la télévision marquait aussi le retour de Véronique Cloutier, qui en assurait l’animation pour une dixième fois, donnant le ton à cette soirée prestigieuse dédiée aux talents et aux artisans de notre petit écran!