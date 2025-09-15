Sarah-Jeanne Labrosse et bébé aux Gémeaux: «il est naturellement devenu mon plus un»

Sarah-Jeanne Labrosse avait le plus mignon des accompagnateurs lors du gala des Prix Gémeaux 2025: son nouveau-né!

La comédienne a récemment accueilli son troisième enfant avec Marc-André Grondin. Le poupon a vu le jour au début septembre.

En nomination dans plus d'une catégorie cette année, Sarah-Jeanne Labrosse a voulu faire une apparition au gala. Elle s'est donc présentée aux Gémeaux avec son petit bébé dans les bras!

Voici l'adorable photo et le petit mot de la star québécoise à ce sujet: