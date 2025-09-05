On a appris une très belle nouvelle en ce début d'après-midi: Sarah-Jeanne Labrosse a accouché de son troisième enfant au cours des dernières heures.

Celle qui est déjà la maman de Lawrence et Léo a fait l'annonce de l'arrivée de son troisième enfant dans une publication sur Instagram.

Ses abonné.e.s, ses collègues et ses proches ont rapidement commencé à la féliciter dans les commentaires sous sa touchante publication.

Sarah-Jeanne en a aussi profité pour faire un clin d'œil à Rihanna qui est aussi enceinte de son troisième enfant. Elle a simplement dit: «C’t’à ton tour @badgalriri».

Voyez la publication en question juste ici: