On a appris une très belle nouvelle en ce début d'après-midi: Sarah-Jeanne Labrosse a accouché de son troisième enfant au cours des dernières heures.
Celle qui est déjà la maman de Lawrence et Léo a fait l'annonce de l'arrivée de son troisième enfant dans une publication sur Instagram.
Ses abonné.e.s, ses collègues et ses proches ont rapidement commencé à la féliciter dans les commentaires sous sa touchante publication.
Sarah-Jeanne en a aussi profité pour faire un clin d'œil à Rihanna qui est aussi enceinte de son troisième enfant. Elle a simplement dit: «C’t’à ton tour @badgalriri».
Voyez la publication en question juste ici:
Après la photo du message «What a year this week has been», Sarah-Jeanne a partagé sa première photo avec son nouveau né. Et on peut dire que cette photo est vraiment touchante!
Pour le moment, on ne connaît toujours pas le sexe et le prénom de son trosième enfant.
Voyez sa première photo qui est tellement cute:
Sarah-Jeanne est en couple avec Marc-André Grondin depuis quelques années. Ensembles, ils ont eu 2 autres enfants avant l'arrivée de leur troisième bébé: Lawrence qui est né en 2022 et Léo qui est née en 2023.
Marc-André est aussi le papa de Zoé qui est née d'une relation précédente.
On est persuadés que leur petite famille a vraiment d'accueillir ce troisième bébé à la maison. On leur souhaite beaucoup de bonheur et un bon congé de maternité à Sarah-Jeanne qui vient de terminer les tournages de la série Bon cop, bad cop.
Voyez la vidéo de notre entrevue complète avec Sarah-Jeanne Labrosse sur le plateau de Bon cop, bad cop.
