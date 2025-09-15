France Beaudoin applaudie aux Gémeaux: «je prends absolument rien pour acquis»

Début du contenu principal.
France Beaudoin est repartie avec les grands honneurs lors du plus récent Gala des prix Gémeaux: son émission En direct de l’univers a remporté les prix Coup de cœur du public de la dernière année et des 40 dernières années.
Dans une entrevue accordée à Noovo Moi, l’animatrice a souligné l’importance de la télévision dans notre culture.
Dans un extrait publié sur les réseaux sociaux, l’animatrice de la populaire émission du samedi soir sur ICI TÉLÉ est revenue sur le privilège de durer dans le temps.
Je ne prends absolument rien pour acquis, ça ne confirme pas ça, mais ça fait plaisir, infiniment, à cette gang-là qui travaille fort, évidemment, comme tout le monde travaille fort. Je pense que pour que ce soit approprié, ce concept-là c'est parce que ça les touche pour vrai dans ce qu'ils sont.»
Samedi dernier, elle a lancé la 17e saison d’En direct de l’univers en accueillant l’équipe de la série Antigang.
Une émission riche en émotions, qui soulignait le début de la nouvelle quotidienne d’ICI TÉLÉ.
Le public a d’ailleurs pu découvrir une autre facette du talent d’Irdens Exantus: non seulement un excellent comédien, mais aussi un chanteur et musicien accompli.