Véronique Cloutier dévoile que ce populaire humoriste sera dans STAT cet automne

En parlant de la nouvelle saison de la populaire série médicale, Véro a révélé que l’humoriste se joindra à la distribution.

On connaît même la date de son arrivée: dès le 4 novembre, Matthieu Pepper fera son entrée dans STAT. Et puisqu’il sera au centre d’un cas, on peut s’attendre à le voir apparaître dans plusieurs épisodes.

La reine mère de Rouge FM a levé l'embargo:

«Je trouve qu'il est temps que les gens le sachent! Tu fais un retour au jeu. On te verra à la télé très bientôt, dans notre émission préférée. MATTHIEU PEPPER TU VAS JOUER DANS STAT.»