Véronique Cloutier dévoile que ce populaire humoriste sera dans STAT cet automne

Dans Véronique et les Fantastiques du 15 septembre, Véronique Cloutier a révélé un scoop concernant les prochains épisodes de STAT.

Grande admiratrice de la série, elle avait d’ailleurs été invitée lors de leur passage à En direct de l’universVéro a annoncé que l’un des Fantastiques, Matthieu Pepper, sera au cœur de l’un des cas de la saison.

En parlant de la nouvelle saison de la populaire série médicale, Véro a révélé que l’humoriste se joindra à la distribution.

On connaît même la date de son arrivée: dès le 4 novembre, Matthieu Pepper fera son entrée dans STAT. Et puisqu’il sera au centre d’un cas, on peut s’attendre à le voir apparaître dans plusieurs épisodes.

La reine mère de Rouge FM a levé l'embargo: 

«Je trouve qu'il est temps que les gens le sachent! Tu fais un retour au jeu. On te verra à la télé très bientôt, dans notre émission préférée. MATTHIEU PEPPER TU VAS JOUER DANS STAT.»

Le scoop de Véro s’arrête là: on ne sait toujours pas ce qui amènera le personnage de Matthieu Pepper à l’hôpital.

Il faudra donc être au rendez-vous pour STAT, diffusée les mardis à 20 h.

C’est un retour au jeu pour Matthieu Pepper, que le public avait adoré dans la série qu’il avait lui-même écrite, Entre deux draps.

Les épisodes sont d’ailleurs toujours disponibles en rattrapage sur Crave.

Véronique Cloutier confirme que son fils Justin Morissette jouera dans STAT

Hier, à Véronique et les FantastiquesVéronique Cloutier a confirmé que son fils Justin Morissette apparaîtra dans la prochaine saison de STAT.

Aux côtés de Stéphane RousseauPascale Renaud-Hébert et Pierre Hébert, la reine-mère de Rouge FM a révélé que Justin sera le troisième de ses enfants à décrocher un rôle dans la populaire série.

