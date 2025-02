Antoine Bertrand livre un témoignage crève-coeur et fait pleurer tout le plateau

Parmi les moments forts, on a pu revivre l’époque de l’émission Les Bougons: c'est aussi ça la vie! avec la visite de Rémy Girard et Claude Laroche. On a aussi revu des moments marquants de C.A., la série où Antoine partageait la vedette avec Louis Morissette, Isabelle Blais et Sophie Bourgeois.

Guillaume Cyr est venu sur le plateau pour souligner le travail d’Antoine dans le film Louis Cyr. Vincent Leclerc était également de la partie pour Les Pays d’en haut, où Antoine interprétait le rôle emblématique du Curée Labelle.