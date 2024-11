Pourquoi t'as eu envie de revenir à OD? Maripier Morin répond

Le mois de décembre s’annonce chaud sur Crave avec la nouveauté OD Tentations au soleil, pilotée par Maripier Morin! Vous pourrez y voir 14 anciens candidats d’Occupation Double prêts à séduire pour une seconde fois. Des jeux, des twists et des partys rendront la téléréalité aussi pimentée que sexy.

Rencontre avec l’animatrice qui effectuera son grand retour dans nos télés, et pour qui l’aventure OD remonte à près de 20 ans!

Écoutez l'entrevue complète dans la vidéo en en-tête.

Revenir à Occupation Double 18 ans plus tard

Pourquoi amorcer un retour à OD? Maripier affirme qu'elle n'a pas hésité à accepter la proposition d'animer cette nouvelle émission.

Elle explique: «J’ai rien fait en téléréalité après OD, pis pas parce que je ne voulais pas. Parce que ce n’est pas ça qui m’a été proposé. Puis, ce n’est pas les projets pour lesquels j’ai auditionné. Je pense que le fait que je me détache de la téléréalité, ça s’est fait naturellement.» Puis Maripier ajoute: «Je pense que si, à un moment donné dans les changements d’animateurs, on me l’avait proposé, probablement que j’aurais dit oui.»

À l’époque, la populaire animatrice avait été un peu éclaboussée à sa sortie d’Occupation Double. Avec le recul, elle affirme être sereine avec ce chapitre de sa vie: «Je suis quand même assez en paix avec mon aventure. Oui, ç'a été difficile pour moi de par ce que les médias avaient fait avec le personnage, mais moi je trouve que ça m’a beaucoup fait évoluer en tant qu’humain ce show-là. J’ai toujours dit qu’OD c’était comme faire 10 ans de thérapie. Puis que tu as deux choix quand tu sors d’OD: soi tu blâmes le montage ou t’assumes.»

La différence entre OD Tentations au soleil et Occupation Double l’a également aidée à faire son choix: «Il y a tout le volet stratégie, le volet jeu, le volet séduction. Je trouve qu’il y a quelque chose de complètement dédouané, de très incarné.»

Une expérience qui facilite son rôle d’animatrice

Sans hésitation, Maripier Morin confirme qu’avoir fait l’aventure a eu un effet positif sur son rôle d’animatrice: «Je l’ai fait. Je sais à quel point il faut être généreux, volontaire, game, ouvrir le cœur, les valves et le chakra en même temps. Donc, moi, je les admire les candidats. Je les aime et j’ai le goût de les protéger.»

Avoir fait Occupation Double a aussi ses avantages pour les candidats. La belle brune précise: «Ils connaissent les codes, ils connaissent la game.» Un mot bien important à connaître est «Baseball»: «C’est un terme technique. Quand il y a une activité, après on ne veut pas que les candidats se parlent pour garder le bon jus pour les confessionnaux. Quand on dit “Baseball”, ça veut dire... on ne parle plus de game, on ne parle de rien. Tout le monde va dans son petit coin.»

Se préparer avant les tentations

L’Heure de vérité d’Occupation Double Mexique sera diffusée dimanche à 18h30 sur Noovo. Cette dernière sera suivie d’OD Avant les tentations, une émission spéciale de 30 minutes qui donnera un avant-goût de la nouvelle téléréalité.

Pour suivre OD Tentations au soleil, rendez-vous sur Crave dès lundi prochain. Soyez prêts à sentir la chaleur jusque dans vos salons!

Recommandé pour vous: