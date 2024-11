OD Tentations au soleil: voyez la bande-annonce ultra sexy!

OD Tentations au soleil commence très bientôt!

La téléréalité qui s'annonce comme la plus sexy du Québec réunira 14 ex-participants d'Occupation Double sous les palmiers au Mexique. Le but du jeu est de trouver l'amour et de convaincre les autres de la compatibilité de son couple. Les vainqueurs repartiront avec un prix alléchant de 25 000$.

La bande-annonce a été dévoilée aujourd'hui et nous promet des moments très sensuels, des frenchs et beaucoup de bisbille.