Rencontre intime entre Serge Fiori et Guylaine Tremblay: un premier extrait est disponible

En 2021, Serge Fiori a convié plusieurs personnalités connues à vivre une rencontre intime avec lui, dans sa résidence située en bordure du Lac Saint-Jean.
Parmi elles, Guylaine Tremblay s’est prêtée au jeu, se livrant sans filtre sur son parcours de vie, ses convictions profondes et sa spiritualité. Un premier extrait de cette rencontre est d’ailleurs disponible sur les réseaux sociaux.
Dans l’extrait de Chez Padré avec Serge Fiori partagé sur les réseaux sociaux de KOTV, la comédienne aborde la réalité des CHSLD et la relation que notre société entretient avec ses aînés. Elle ne mâche pas ses mots en affirmant: «Je trouve qu’on est dégueulasses avec nos aînés. Le mot est faible. Je te le dis, moi je suis là-dedans depuis deux ans et je capote!»
La comédienne fréquente d’ailleurs régulièrement les CHSLD, puisqu’elle s’occupe de ses deux grandes-tantes.
En plus de Guylaine Tremblay, Serge Fiori s’est entretenu avec plusieurs personnalités marquantes, dont Anne Dorval, Luc Picard, France Castel, Luc Dionne, Normand Brathwaite, Isabel Richer, Régis Labeaume, Michel Barrette et Louis-Jean Cormier.
Il a également eu la chance de rencontrer Michel Côté pour une ultime entrevue. Le comédien s’était retiré de la vie publique en 2022 avant de s’éteindre en mai 2023, des suites d’une maladie de la moelle osseuse.
L’entrevue complète avec Guylaine Tremblay sera disponible sur l’Extra de TOU.TV dès le 28 janvier prochain.
