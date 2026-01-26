Rencontre intime entre Serge Fiori et Guylaine Tremblay: un premier extrait est disponible

Dans l’extrait de Chez Padré avec Serge Fiori partagé sur les réseaux sociaux de KOTV, la comédienne aborde la réalité des CHSLD et la relation que notre société entretient avec ses aînés. Elle ne mâche pas ses mots en affirmant: «Je trouve qu’on est dégueulasses avec nos aînés. Le mot est faible. Je te le dis, moi je suis là-dedans depuis deux ans et je capote!»

La comédienne fréquente d’ailleurs régulièrement les CHSLD, puisqu’elle s’occupe de ses deux grandes-tantes.

