Serge Fiori: le retour de ce spectacle figurait parmi ses derniers souhaits

Serge Fiori est décédé le 24 juin dernier, et parmi ses dernières volontés figurait le souhait que le spectacle soit de nouveau présenté au public.

Du 29 août au 12 septembre 2026, l’Espace St-Denis accueillera cette œuvre grandiose, remise au goût du jour tant sur le plan musical que visuel. Les costumes, les décors et certains éléments du spectacle seront entièrement restaurés, après avoir été endommagés lors du bris d’aqueduc survenu près du pont Jacques-Cartier l’été dernier.

Cliquez sur le bouton JOUER pour voir un extrait du spectacle.