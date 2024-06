Rare apparition de Paul Piché, sa femme et leur fils!

La soirée a été marquée par une atmosphère festive et émotive, rassemblant de nombreuses personnalités du monde artistique québécois. Pour Paul, Isabel et Félix, cette sortie était une occasion spéciale de célébrer la carrière exceptionnelle de Céline Dion tout en partageant un moment privilégié en famille.

Le documentaire Je suis: Céline Dion promet d'offrir un regard intime et émouvant sur la vie et la carrière de l'une des plus grandes divas de la musique internationale, et l’apparition de la famille Piché a ajouté une touche de prestige à cette première déjà très attendue.

Rappelons qu'on avait également pu voir Paul et son fiston bsur le tapis rouge de l'ADISQ, en novembre dernier. Le duo était très chic!