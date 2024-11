Fanny d'OD se confie: «il a avoué qu'il m'avait un peu niaisé»

La belle Fanny a eu un gros coup de cœur pour Raphaël. «Celui qui est le plus resté dans ma tête qui est le plus venue chercher des émotions, parce que j'étais plus investie avec lui, c'est Raph.»

Elle a aussi ajouté que leur connexion était vraiment bonne: «Je regardais les épisodes et je trouvais qu'on était un peu la même personne, au féminin et au masculin.»