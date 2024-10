Pierre Brassard est en deuil

«On voit passer ce genre de publications et on se dit un jour ce sera mon tour. Ton odeur et ton regard à jamais dans mon coeur - - - Kyara - Kiki Voici un texte de sa maîtresse et « vet maison » de @ishabottin



« Kyara - Kiki



On l’a tellement aimée. Elle nous a aimé. Fort. De manière inconditionnelle.

Elle nous a suivi partout. Dans nos voyages, dans nos joies, nos peines et chez vous toutes et tous. Vous l’avez aimée, gardée, chérie et gâtée.

C’était notre bébé. Une lourde perte. Elle restera à jamais dans nos cœurs, dans mon cœur, dans celui de Pierre.

Je t’aime ma puce. Il n’y a pas un jour sans que je ne vais penser à toi ❤️ »», dévoile-t-il.

Pierre, ému, a également pris la parole pour rendre hommage à sa fidèle compagne. «De ton vivant, je te disais : “Merci d’être là, Kyara.” Jusqu’à ma fin, je le penserai encore. 12 septembre 2014 - 21 octobre 2024, 11h57», a-t-il partagé, soulignant le lien indéfectible qu'il avait avec Kyara.

Cette perte est d’autant plus poignante qu’elle touche non seulement Pierre et sa compagne, mais aussi tous ceux qui ont eu la chance de croiser le chemin de Kyara.

Les animaux occupent une place unique dans nos vies et leur départ laisse un vide immense.

Nos pensées et nos sincères sympathies accompagnent Pierre Brassard, sa conjointe et leurs proches dans cette épreuve.