Cet hilarant comédien et animateur sera dans Club Soly ce soir!

La grande première de la toute nouvelle saison de Club Soly avec Arnaud Soly sera présentée ce soir à Noovo!

Dès 19h30, le populaire humoriste et ses complices sont de retour pour réagir et commenter l'actualité de façon absurde et colorée!

Toute l'équipe nous réserve de grandes surprises, dont un premier invité prestigieux, le grand Marc Labrèche. Plusieurs fous rires au rendez-vous!