Anaïs Favron est en deuil

«Aujourd’hui j’ai laissé partir Margaux.



Après presque 16 ans ensemble, elle était fatiguée. Et maganée. Elle est partie doucement dans mes bras avant de trop souffrir, je lui avais promis. Je lui devais bien ça.

Mon petit chien de sacoche qui se prenait pour un chien de garde, ma mini moi, tu vas gros me manquer. Et pas juste à moi. À tout mon clan.



C’est la première fois que t’es pas là pour lécher les larmes sur mes joues.

Ça fait chier.



Merci pour tout, ❤️



Et merci à sarah et toute l’équipe de @wizoo_vet»