Patsy Gallant est en deuil

Patsy a aussi annoncé la triste nouvelle sur sa page Instagram:

«C'est avec tristesse que je vous informe du décès de ma sœur Flo 💔 Après plusieurs années de combat contre la maladie, elle nous a malheureusement quitté vendredi dernier à 8h15.



Elle laisse dans le deuil son fils Jacques Martineau, sa fille Suzanne Martineau, ainsi que ses petits-enfants. C'est pour eux qu'elle s'est battue jusqu'à la fin. Je remercie spécialement ma nièce Tinky (Elisabeth Gallant) et mes soeurs Andrienne et Danielle. Je tiens aussi à souligner le courage de ma soeur Diane qui a été son chevet jusqu'à son dernier souffle.



Troisième des soeurs Gallant à nous quitter, Flo était avec sa voix basse la fondation de nos voix et comme j'adorais chanter avec elle ! Mais elle était surtout ma confidente, ma bibliothèque et ma mémoire. Repose en paix ma sœur, je sais qu'un jour nous chanterons à nouveau ensemble ❤️ Patsy xxx



(De gauche à droite :Angie, Flo, Gigi et moi)»

Patsy a d'ailleurs tenu ses engagements, le coeur lourd, et elle était sensationnelle dans une robe en velours bleu nuit prêtée par le Cirque du Soleil sur le plateau d'En direct de l'univers.

On envoie nos plus sincères condoléances à Patsy et sa famille dans ce moment plus que douloureux.

Psssst! Rappelons que Patsy prendra part à l'émission Zénith cet hiver sur Radio-Canada!

