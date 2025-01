Olivier Primeau dévoile ses ambitions politiques et les réactions sont nombreuses

Olivier Primeau a lancé une idée qui n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux : celle de se lancer dans la course à la chefferie du Parti libéral du Canada.

Écoutez-le dans la vidéo en en-tête.

C’est sur Instagram que le propriétaire du Beach Club a effectivement abordé le sujet, partageant une photo de lui en veston, tout sourire.

Alors que Justin Trudeau a annoncé lundi sa démission de son poste de chef du PLC, cette place éminemment libre a inspiré l’homme d’affaires et ses fans aussi, visiblement!

En moins de 24 heures, il a récolté plus de 5200 réponses à sa publication. Certains ont posé des questions plus sérieuses, par exemple si les valeurs libérales représentaient vraiment son idéologie alors que d’autres y sont allés de commentaires plus comiques sur le sujet ou encore l’ont simplement encouragé à le faire.